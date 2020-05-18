ANTALYA Kayıp PTT çalışanı, taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş

Kayıp PTT çalışanı, taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demişANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ı (29) arama çalışmaları sürdü.

18.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:20
Kayıp PTT çalışanı, taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ı (29) arama çalışmaları sürdü. Uğur Tayman'ın, en son kendisini gölet kenarına bırakan taksiciye "Arkadaşlarım gelip alacak" dediği belirtildi.
Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman, 15 Mayıs Cuma günü Elmalı'da yaşayan ailesine ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı.
Cuma günü ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede bugün de arama yapıldı.
Uğur Tayman'ı arama çalışmaları sürüyor. ANTALYA Kayıp PTT çalışanı, taksiciye ’Arkadaşlarım alacak’ demiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Elmalı, Polis, PTT, Güncel, Haber

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