ANTALYA KAYIP ÜNİVERSİTELİ KADER BUSE 139 GÜNDÜR ARANIYOR-2

ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde ocak ayında yaşanan hortum felaketinde kaybolan ve 139 gündür bulunamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürdürüldü. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva
Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.
Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nde sürdürüldü. Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar
'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda arama yapıldı. 2-3 metreyi bulan balçık içindeki çalışmaları Devlet Su İşleri
(DSİ) ekipleri sürdürdü. Balçık getirilen iş makinesiyle taşınarak, kayıp Kader Buse Acar arandı.
Çalışmalar ayrıca Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günlük olarak karadan yapılırken, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri tarafından da her çıkılan görev sırasında denizden de devam ediyor.
Yapılan çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'dan çantası, ayakkabısının sol teki ve küpesi dışında hiçbir ize rastlanamadı.
Çalışmaları baba Ahmet Acar da takip etti. Baba Acar'ın 139 günlük zaman zarfında aşırı kilo kaybı yaşandığı gözlendi.
Kaynak: DHAAğva
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