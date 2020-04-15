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ANTALYA Kaymakam Köten ve Başkan Esen, Konyaaltı semt pazarını denetledi

Kaymakam Köten ve Başkan Esen, Konyaaltı semt pazarını denetlediKonyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar ile birlikte Öğretmenevleri Mahallesi'nde kurulan Öğretmenevleri Kapalı Semt...

15.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:02
Kaymakam Köten ve Başkan Esen, Konyaaltı semt pazarını denetledi
Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar ile birlikte Öğretmenevleri Mahallesi'nde kurulan Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Kaymakam Kamil Köten ile Başkan Semih Esen, pazarın giriş noktalarında uygulanan sosyal mesafe kuralı ve maske dağıtımını kontrol etti.
Başkan Esen, zabıta ekiplerinden sık sık pazar alanını gezerek, maskesiz satış yapılmaması ve vatandaşların maskesiz içeriye girişlerine izin verilmemesi noktasında duyarlı olmalarını istedi. Kaymakam Köten ve Başkan Esen, pazar esnafına hayırlı işler dilerken, vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti.
TEMASTAN UZAK DURALIM, HİJYEN KURALLARINA UYALIM
Başkan Semih Esen, Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı'nda birtakım incelemelerde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına alınması ve içerdeki esnaf sayısının belli bir oranında, içerde müşteri bulunması noktasında düzenleme var. Bu çalışmaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Hem esnafımız hem de vatandaşımız kurallara riayet ediyor. Halkımızın kurallara uymasından memnuniyet duyuyoruz. Pazar alanının etrafını bariyerlerle çevirdik. Giriş ve çıkışlar belli noktadan oluyor. Girişlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz." ANTALYA Kaymakam Köten ve Başkan Esen, Konyaaltı semt pazarını denetledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kamil Köten, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel
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