ANTALYA Kaza yapan babasının başından ayrılmadı

Antalya'da Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay yaralandı.

10.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:24
Antalya'da Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay yaralandı.
*- Kazanın ardından yerde yatan babasını gören Can Altay, başından bir an olsun ayrılmadı.
*- Sürücü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Güllük Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen Ercan Altay'ın kullandığı 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Gizem Ö. yönetimindeki 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Altay yere savruldu. Kazanın ardından araçtan inen Gizem Ö. gözyaşlarına boğuldu.
Kaza haberini alan yaralı sürücü Altay'ın yakınları olay yerine geldi. Altay'ın oğlu Can, yerde yatan babasıyla konuşup bir an olsun yanından ayrılmamdı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, Altay'a müdahalede bulundu.
Bu sırada Altay'ın yakınları sürücü Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine sürücü ve yanındaki kişi polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Çevredekiler ise kaza yerini ve yaralıyı cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Vücudunda kırıklar oldruğu belirtilen Altay, ambulansla hastaneye götürüldü. ANTALYA Kaza yapan babasının başından ayrılmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Altay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre’nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Haberler››Güncel››ANTALYA Kaza yapan babasının başından ayrılmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:45: YÖK'ten tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre hakkı - Haber 09:43: Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı - Haber 09:43: Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Online' festival - Haber 09:43: Bilim insanları isyanda! - Haber 09:43: Son dakika güncel: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber 09:30: Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden - Magazin 09:28: Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir - Haber 09:22: Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak - Haber 08:55: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi