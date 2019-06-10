ANTALYA KAZA YAPTIĞI ARACI BIRAKIP KAÇTI

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından da altgeçidin korkuluklarına çarptı. Kimliği belirsiz sürücü aracı olay yerinden bırakıp, kaçtı.Kaza, saat 01.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nın yanındaki D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 HT 868 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da üstgeçidin korkuluklarına çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilden kopan parçalar yola savruldu.Hurdaya dönen otomobilden inen ve kimliği belirsiz sürücü, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.