Antalya Kazada Yaralanan Üniversiteli Aslıhan Organlarıyla Hayat Verecek

Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan organlarıyla hayat verecek
ANTALYA'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar
'ın (19) organları bağışlandı. Anne
Ayşe Kocapınar kızının vasiyetini yerine getirdiklerini söylerken baba Okan Kocapınar ise sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstererek, Biz onu vicdanımızda mahkum ettik dedi.
AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım Çarşamba
günü saat 19.30 sıralarında üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Kocapınar'a, C.D.'nin (23) kullandığı 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar, AÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocapınar'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK
Kazayı haber alarak Antalya
'ya gelen Aslıhan Kocapınar'ın ailesi organlarını bağışladı. AÜ Hastanesi'nde yapılan operasyonla Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir
'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'nde belirlenecek hastalara nakledilecek.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aslıhan Kocapınar'a çarpan sürücü C.D., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. C.D., ifadesinde, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında seyir halindeyken Aslıhan Kocapınar'ın yolun karşısına geçtiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Kocapınar'ı korna çalarak uyarmaya çalıştığını ifadesinde anlatan C.D., Ancak kulağında kulaklık vardı. Sanırım korna sesini duymadı. Çabalarıma rağmen kurtaramadım ve kaza meydana geldi. Hemen durup yardım istedim. Hastaneye kaldırılmasını sağladım. Kazadan dolayı çok üzgünüm dedi.
'SÜRÜCÜYÜ VİCDANIMIZDA MAHKUM ETTİK'
İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı. Morga gelen Kocapınar'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Ayşenur ve kız kardeşi Lamiya Kocapınar, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve çocukları kızının arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.
Burada gazetecilere açıklama yapan baba Okan Kocapınar, Aslıhan'ımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, 'Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın' demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik dedi.
Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, Biz onu vicdanımızda mahkum ettik dedi.
'ORGANLARIMI BAĞIŞLAYIN VASİYETİ'
Aslıhan'ın 3 çocuğundan ortancası olduğunu belirten anne Ayşe Kocapınar ise Kızımın yaşamını yitirdiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin. Bu talihsiz olayın yaşanmasından çok önce Aslıhan bir sohbet sırasında organ bağışının öneminden bahsederek, 'Benim vasiyetimdir, organlarımı bağışlarsınız' demişti. Biz de bunu yerine getirdik diye konuştu.
MİMARLIK FAKÜLTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi daha sonra morgdan alınarak AÜ Mimarlık Fakültesi'ne götürüldü. Tören sırasında baba Okan Kocapınar, kızının arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine gönderildi. Törenin ardından baba Kocapınar, kızının kullandığı mimarlık malzemelerini öğrencilerin kullanması için fakülteye bağışladı.
ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
Diğer yandan, Kocapınar'ın beyin ölümünün ardından Akdeniz Üniversitesi yönetimi de başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Mimarlık fakültesi öğrencimiz Aslıhan Kocapınar geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve üniversitemizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Akdeniz Üniversitesi olarak derin üzüntü içindeyiz. ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Olaya tepki gösteren üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet
Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada '#aslıhankocapınar' başlık etiketiyle kampanya başlattı. Öğrenciler daha önce de bölgede kazaların yaşandığını ve üst geçit yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
Antalya,Akdeniz Üniversitesi,Kocapınar
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:07