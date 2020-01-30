Haberler » Güncel » Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu - Haber

Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

Kazak gazeteci, evinde ölü bulunduANTALYA'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte oturduğu evde ölü bulundu.

30.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:45
Kazak gazeteci, evinde ölü bulundu
ANTALYA'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte oturduğu evde ölü bulundu.
Olay saat 11.00 sıralarında ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede ailesiyle oturan Kazakistanlı Zhassulan Kuzhekov, yakınları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 ekipleri, Kuzhekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuzhekov'un cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zhassulan Kuzhekov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Evli ve iki çocuk babası Zhassulan Kuzhekov'un ülkesinde gazeteci olduğu, 'da da Türkiye'yi tanıtıcı yaptığı belirtildi.
Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:07:01