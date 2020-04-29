Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek

Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecekAntalya'da bir arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikteki falezlerden düşüp yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere morgdan alındı.

29.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:52
Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek
Antalya'da bir arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikteki falezlerden düşüp yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere morgdan alındı.
Olay, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi, şarap içti. Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan Suspitsina, falezler üzerine çıktı. Larysa Kamalova fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden Suspitsina, 35 metre yükseklikten denize düştü.
Suspitsina'nın düştüğünü gören Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Kamalova'nın, düştüğü yeri tarif etmesiyle, deniz polisi Suspitsina'yı buldu. Bota çıkarılan Suspitsina'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDU'
Larysa Kamalova polisteki ifadesinde, "Akşam parka geldik, şarap içtik. Sonra bir arkadaşımızla görüntülü konuşuyorduk. Olesia görüntülü konuşurken, benden kendisinin fotoğrafını çekmemi istedi. Fotoğraf çektirmek için falezlerin üzerinde yer ararken düştü" diye konuştu. Larysa Kamalova hakkında, falez bölgesine girdiği için Kabahatler Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Ayrıca 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında işlem yapılan Kamalova, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ÖNCEDEN POLİSMİŞ
Otopsi işlemi tamamlanan cenazeyi almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na gelen cenaze şirketi aracı, Suspitsina'nın cenazesini karayoluyla İstanbul'a götürdü. Suspitsina'nın cenazesi, İstansul'dan uçakla ülkesine götürülecek. Antalya'da bir danışmanlık şirketinde çalıştığı belirlenen Olesia Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polislik yaptığı öğrenildi. ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Kazakistan, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Haberler››Güncel››ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşına ulaşıldı - Haber 12:26: Siirt'te 23 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haber 12:26: YTB'den Kovid-19'la mücadelede İtalya'daki "İyilik Kervanı" projesine destek - Haber 12:24: Adana'da mücadeleye devam - Haber 12:23: Karabük'e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin 11:06: Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi - Haber 10:54: İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor - Haber 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler 09:03: Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı - Spor