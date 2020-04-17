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ANTALYA Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandı

Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.

17.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:27
Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.
Olay 14 Nisan günü saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Yiğit, kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüsle çarptı. Olayın ardından Ulaş Demir ile Ahmet Yiğit arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Yiğit minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı.
Ulaş Demir, otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş Demir aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yiğit, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Ahmet Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Yiğit, ertesi gün yaşamını yitirdi.
Ulaş Demir, 15 Nisan günü akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demir, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. ANTALYA Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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