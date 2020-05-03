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ANTALYA Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı

Kedi, ibadete kapalı camide yavruladıİSTANBUL'da bir süredir ibadete kapalı olan camiye girip yavrulayan ve günlerce burada yaşayan kedi ile 4 yavrusunun içerdeki oyunları renkli görüntüler oluşturdu.

03.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:59
Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı
İSTANBUL'da bir süredir ibadete kapalı olan camiye girip yavrulayan ve günlerce burada yaşayan kedi ile 4 yavrusunun içerdeki oyunları renkli görüntüler oluşturdu. İmam İsmail Yeşilyurt (30), yavruları ve anne kediyi besledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm camilerde cemaatle namaz kılmak bir süreliğine yasaklandı, camiler ibadete kapatıldı. 1 aydır ibadete kapalı camilerden biri olan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Arakiyeci Ahmet Çelebi Camii geçen cuma ilginç bir olaya sahne oldu. Cami imamı İsmail Yeşilyurt ezan okumak ve vakit namazı kılmak için girdiği camide kedi sesi duydu. Önceleri sesin dışarıdan gelmiş olabileceğini değerlendiren Yeşilyurt, ezanı okuduktan sonra sesin gelmeye devam ettiğini görünce vaaz kürsüsünün altına baktı. Kürsünün altında 4 yavrusuyla birlikte anne kediyi gören imam Yeşilyurt, kedinin camide yavruladığını anladı. Hemen yakındaki markete giderek süt alıp camiye gelerek yavruları ve anne kediyi bir süre burada besleyen Yeşilyurt, kedilerin annelerinin sütünü emdiği o anları da cep telefonuna kaydetti. Camideki halıların üzerinde yuvarlanarak oyun oynayan yavru kedilerin bir süre sonra annelerinin üzerine koşup süt emdikleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan imam İsmail Yeşilyurt, yavru kedilerin bakımı için yakınlarından destek istedi.
CAMİNİN YANINA TAŞINDILAR
Camideki halıları kirletme ihtimali nedeniyle kedileri cami dışına çıkaran Yeşilyurt, onlara yeni bir de yuva yaptı. Yuvayı cami duvarının hemen yanına yapan Yeşilyurt, "Tabi gönlüm onları camiden çıkarmak istemese de sonuçta burası bir ibadethane, dışkıları kalabilir ve temizlemesi zor olacaktır. O nedenle yeni bir yuva yaptım ve onları buraya yerleştirdim. Anne kediye pamuk gibi olduğu için 'Pamuk' ismini verdim" dedi. ANTALYA Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilyurt, Anne, Güncel, Haber

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