ANTALYA Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, seyir halindeyken önüne fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

23.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:02
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, seyir halindeyken önüne fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Çiviler, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Aydın Mahallesi'nden kırsal mahallelere giden grup yolunda meydana geldi. 07 NL 735 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Mustafa Çiviler, aniden önüne çıkan kediye çırpmamak için manevra yaptı. Çiviler'in kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp, ters döndükten sonra durdu. Hafif yaralanan Çiviler, otomobilden kendisi çıktı. Kazayı gören çevredekiler de Çiviler'in yardıma koştu. Ters dönen otomobili çeviren kişiler, içinde başkasının olup olmadığını kontrol etti. İhbarla gelen polis ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Mustafa Çiviler ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. ANTALYA Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel, Haber

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