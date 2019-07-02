Kelebek hastalığı nedeniyle 40. kez bıçak altına yattı

Antalya 'da doğuştan kelebek hastası (Sistemik Lupus Eritematozus) olan Ünal Önder (17), ellerini kullanabilmek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 40'ıncı ameliyatını geçirdi. Okulda yaşadığı zorlukları anlatan Önder, Kelebek hastalarının da tavsiyelerde bulundu.

"YAZI YAZARKEN ZORLANIYORUM"

Kelebek hastalığı (vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık) nedeniyle 40. kez bıçak altına yatan Önder, hastalığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken, "Okul şartları benim için zor, yazı yazmam, kitaplarımı tutmam gerekiyor. Bu gibi işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Çünkü elim kapanıyor, 10'uncu sınıfın sonunda iyi bir sonuçla karnemi aldım ve Antalya'ya geldim" ifadelerini kullandı.

"ELLERİNE SAHİP ÇIKSINLAR"

En büyük yardımcılarının anne ve babası olduğunu anlatan Ünal Önder, Annem ve babam olmasa hiçbir şey yapamazdım. Yaşamımın yüzde 90'ını onlara borçluyum dedi. Kelebek hastalarına da bir dizi tavsiyede bulunan Önder, şöyle konuştu;

"Ben hep şöyle düşünmüştüm. Elim hastalığım nedeniyle kapanacak, ameliyat olup açtıracağız. Bunun hep böyle olacağını sanmıştım. Fakat bu ameliyattan sonra Özlenen hocam, yaşımın ilerlediğini ve kemik gelişimimin tamamlandığını, kollarımda ve bileklerimde sinirlerde kısalma olduğunu söyledi. Bunlar artık geçici değil. Yaşım ilerlediği için ameliyatlarım daha zorlaşıyor. Tehlikesi büyüyor. Kelebek hastalarına söyleyeceğim tek ve önemli bir şey var. Ellerine sahip çıksınlar. Ameliyat olduktan sonra ben bu hatayı yaptım, onlar bu hataya düşmesin, ellerine ve parmaklarına sahip çıksınlar. Bir parmakları da açılmış olsa ona sahip çıkmalarını, hareket ettirmelerini, olmazsa fizik tedavi tavsiye ediyorum. Sakın ellerini hareketsiz bırakıp kapatmayın" dedi.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 400 KELEBEK HASTASI BULUNUYOR

Vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık olan Sistemik Lupus Eritematozus, (Kelebek Hastalığı) Türkiye'de 400'e yakın kişide görülmekte.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik Lupus Eritematozus, halk arasında bilinen ismi ile 'Kelebek Hastalığı', deride ve mukozada içi su dolu kabarcıklar oluşumuyla kendini gösteren bir hastalık. Vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.