19.06.2019 10:26
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ANTALYA KEMER'DE EGOR KREED KONSERİ

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de ünlü Rus şarkıcı Egor Kreed konser verdi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de ünlü Rus şarkıcı Egor Kreed konser verdi.
Kemer'de yerli ve yabancı birçok sanatçının konserlerine ev sahipliği yapan Rixos Sungate Otel'in müşterilerine son konseri ise Rusya'da son yılların popüler sanatçısı Egor Kreed oldu. Otelde konaklayan Rus, Ukraynalı, Kazak, Belaruslu turistlerin tamamen doldurduğu konser alanında sahneye çıkan Kreed, turistlerle parçalarını seslendirdi.
Yaklaşık 1.5 saatlik Egor Kreed konserini takip edenler cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.ANTALYA KEMER'DE EGOR KREED KONSERİ
Kaynak: DHA
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