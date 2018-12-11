Antalya Kemer'de İş Yeri Yangını

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinde ise hafif çapta zarar oluştu.
Kemer'in Merkez
Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan kırtasiyede dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 21.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araçla söndürme çalışmalarına başlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.
İlk başlarda tavanından alevlerin görüldüğü iş yerinin bir süre sonra ön kısmındaki camlardan da alevler çıkmaya başladı. İtfaiye
erleri çatıdaki yangını söndürürken, polis, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar da itfaiyenin hortumları ile iş yerinin ikinci katının camlarından gelen alevlerle mücadele etti.Yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, 1 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 2 iş yerinde ise hafif çapta zarar oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
İtfaiye,Antalya,Kemer
11 Aralık 2018 Salı 13:20