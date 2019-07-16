16.07.2019 14:29
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ANTALYA Kemer'de metruk binada çıkan yangında bir kişi yanarak öldü

Kemer'de metruk binada çıkan yangında bir kişi yanarak öldüAntalya'nın Kemer ilçesinde daha önce bar olarak kullanılan metruk binada çıkan yangında, İdris Çoktan yanarak yaşamını yitirdi.

Kemer'de metruk binada çıkan yangında bir kişi yanarak öldü
Antalya'nın Kemer ilçesinde daha önce bar olarak kullanılan metruk binada çıkan yangında, İdris Çoktan yanarak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Çoktan'ın üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdiğini iddia etti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Merke Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Otellerin bulunduğu alanda daha önce bar olarak kullanılan ve İdris Çoktan'ın kaldığı tek katlı metruk binada yangın çıktı. Bölgeden duman ve alevlerin yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yapılan incelemede, enkazın bir kişinin yanmış cesedi bulundu. Cesedin, metruk binada kalan İdris Çoktan'a ait olduğu iddia edildi. Görgü tanıkları polise verdiği ifadede Çoktan'ın üzerine yanıcı madde döktüğünü ve ardından kendisini ateşe verdiğini öne sürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset morga gönderildi. ANTALYA Kemer'de metruk binada çıkan yangında bir kişi yanarak öldü
Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel

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