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Antalya kemer'de ölü akdeniz foku kıyıya vurdu

Kemer'de ölü Akdeniz foku kıyıya vurduANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

14.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:10
Kemer'de ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.
Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları saat 17.00 sularında kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak, yardım istedi. Sahile gelen veteriner hekim Olgun Arslan, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettiği 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre uzunluğundaki Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi. Plaja çıkarılan Akdeniz fokunu alan Olgun Arslan, kliniğe götürüp Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni aradı. Kliniğe gelen bakımevi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Akdeniz fokunu teslim aldı. Hayvanın üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan, Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu.
Antalya kemer'de ölü akdeniz foku kıyıya vurdu

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Kaynak: DHA


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