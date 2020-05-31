ANTALYA Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır

Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazırANTALYA'nın Kemer ilçesinde 1 Haziran tarihinde kapılarını açacak olan plaj, kafe ve restoran işletmeleri hazırlıklarını tamamladı.

31.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:37
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 1 Haziran tarihinde kapılarını açacak olan plaj, kafe ve restoran işletmeleri hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de kafe, restoran ve plajlar, denize girip güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlendi. 1 Haziran itibarıyla kapılarını açacak olan işletmelerde hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor. İşletmelerin tamamında kapıda ateşleri ölçülerek karşılanacak müşteriler, el dezenfektanı kullandırıldıktan sonra işletmelere girebilecek. Sahillerde, kafe ve restoranlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan alanlarda yerli ve yabancı turistler hizmet alabilecek.
'KULLAN AT ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİK'
Kemer'in en güzel koylarından ünlü Ayışığı'ndaki bir kafenin müdürü Mustafa Özdemir, "1 Haziran itibariyle biz de işletmemizi açıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi aldık. Bu önlemlerin bazıları şunlar. İlk başta kapı girişlerinde turnikeden misafirlerimiz geçerek önce ateşleri ölçülecek daha sonra el dezenfektanlarını kullanacaklar. Sonra tercihen hem kafe kısmına, hem de sahil kısmına geçebilecekler. Sahil kısmında önlemlerimiz 3'er metre aralıklar var yataklar ve şezlonglar arasında ve sahil kısmında gününü geçirecek misafirlerimiz için kullan at ürünleri tercih ettik. Onun dışında sahilde konaklayan misafirimiz konaklaması bittikten sonra 20 dakikalık bir dezenfekte süresi var. O süre bittikten sonra diğer misafirimizi alabiliyoruz" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafede çalışmanın devam ettiğini anlatan Özdemir, "Plajda olduğu gibi yine kafe kısmında da misafirlerimiz önce turnike kısmından geçecek, ateşleri ölçülecek, dezenfektan kullanımını yaptıktan sonra kafe bölümüne geçebilecekler. Kafe bölümünde masa aralıklarımız belirlendi istenen düzeyde. Bunun dışında masalarımızda dezenfektanlar bulunacak. Misafirlerimiz içeceklerini içip yemeklerini yedikten sonra tekrar temizleme çalışması olacak. 20 dakika beklendikten sonra yeni misafirlerimiz alınacak. Bununla ilgili biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Misafirlerimizden ricamız, işletmemize gelirken maskelerini takmalarını, maskesini unutan misafirlerimize de biz de burada maske temininde bulunacağız. Herkesten özveri bekliyoruz" diye konuştu. ANTALYA Kemer’de plaj, kafe ve restoranlar hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Kemer, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri’de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır’da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
ABD’de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Bodrum’da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Haberler››Güncel››ANTALYA Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:34: Karatay'ın parkları normalleşme dönemi için hazır - Haber 11:31: Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale, Kuşadası'nın tanıtım yüzü olacak - Haber 11:31: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Mavi Marmara mesajı Açıklaması - Haber 11:31: Manisa dağlarından köylüye "çiçek gibi" kazanç - Haber 11:29: Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı - Haber 10:36: ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi - Haberler 10:04: Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak - Haber 09:51: Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti - Haber 09:22: Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti - Haberler