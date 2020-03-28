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ANTALYA Kemer'in kadınlarından videolu 'evde kal' çağrısı

Kemer'in kadınlarından videolu 'evde kal' çağrısıAntalya'nın Kemer ilçesinde kadınların kurduğu 'Kemer'in Kadınları Platformu' üyeleri eşleriyle ve çocuklarıyla hazırladıkları videoyla 'evde kal' çağrısında bulundu.

28.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:50
Kemer 'in kadınlarından videolu 'evde kal' çağrısı
Antalya 'nın Kemer ilçesinde kadınların kurduğu 'Kemer'in Kadınları Platformu' üyeleri eşleriyle ve çocuklarıyla hazırladıkları videoyla 'evde kal' çağrısında bulundu.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye 'de de çeşitli önlemler alınırken, Kemer'de sosyal medya üzerinden 'Kemer'in Kadınları Platformu' adıyla bir araya kadınlar, insanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulunmak için bir video hazırladı. Kadınlara çocukları ve eşlerinin de eşlik ettiği videoda çeşitli söylemlerle insanlara 'evde kal' çağrısında bulunuldu. Görüntüde bir kadın da işaret diliyle "Evde kalın" mesajı verdi.
Platformun kurucusu İpek Şefik, "Virüsle mücadelemizde ilk önceliğimiz Türkiye birliğidir. Halk ve devletimiz birlikte verdiği bu mücadelede inşallah başarıyla kurtulacağız. Bu adımda halkımız evlerinde kalarak desteğini sürdürmelidir. Kemer ilçesi olarak başta kadınlarımıza iş düşmekte. Hijyen ve temizlik açısından, çocuklarımızı korkutmadan, kaygılarımızın önüne geçerek onları bilinçlendirecek yönde yönlendirerek ve sosyal ortamdan iletişimi sağlayıp evde kaldıkları halde güzel bir sohbet alanı olabileceğini göstererek, bunu Kemer'in kadınları olarak yapıyoruz. Bu sayede mativasyonumuzu bozmuyor ve Kemer olarak devletimize desteğimizi sağlıyoruz" dedi. ANTALYA Kemer’in kadınlarından videolu ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Kemer, Güncel

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ANTALYA Kemer'in kadınlarından videolu 'evde kal' çağrısı

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