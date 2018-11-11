Antalya Kemer Lösemiye Karşı Tek Yürek Oldu

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde protokol üyeleri, turizmciler ve turistler lösemiye dikkati çekmek için maske taktı ve lösemi çocukların yanında oldukları mesajını verdi.
Kemer'de kaymakamdan, belediye başkanına, turizmciden turistlere kadar herkes lösemiye dikkati çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için maske taktı. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar
ve eşi Fatma Yaşar, Belediye Başkanı Mustafa Gül
, eşi Neşe Gül
ve kızları Lavin Gül, İlçe Müftüsü Recep Balaban
, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos
İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya
, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle turizm çalışanları ve turistler maske takarak lösemiye farkındalık yarattı. Neşe Gül, Minik bedenleriyle zor şartlarda mücadele eden tüm koca yürekli çocuklarımızın yanındayız dedi. Ak Parti
İlçe Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı Leyla Şahin
, Küçük bedenlerle büyük savaşlar veren lösemili çocuklarımız için farkındalık yaratmak amacıyla bu çalışmayı yaptık diye konuştu.
İlçe merkezinde bulunan bir otelin personeli ile otelin Ukraynalı konukları da Lösemili çocukların yanındayız mesajı verdi.
11 Kasım 2018 Pazar 12:11