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Antalya kemer ormanlarına fotokapanlı koruma

Kemer ormanlarına fotokapanlı korumaANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 40 bin hektarlık orman alanı fotokapanlarla gözetlenmeye başlandı.

21.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:18
ormanlarına fotokapanlı koruma
ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 40 bin hektarlık orman alanı fotokapanlarla gözetlenmeye başlandı. Orman İşletme Şefi orman mühendisi Sencer Alınoğlu, "Bu fotokapanlar bizim ormandaki gözlerimizdir. Buradaki ormanı, doğayı; burada yaşayan canlılar ve insanlar için korumaya devam edeceğiz" dedi.
Kemer'de bulunan Kemer Orman Şefliği ve Ulupınar Orman Şefliği ekipleri yaklaşık 40 bin hektarlık alandaki ormanlarda usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangınları ve kaçak avcılık gibi suçları engellemek veya şüphelilerin teşhisini yapabilmek için birçok noktada fotokapanlar kurdu. Fotokapanlarla bölgedeki doğal hayat da takip edilebilecek.
Ulupınar Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Sencer Alınoğlu, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen fotokapanlarla Kemer ormanlarının, orman dışı müdahalelerden korunması ve suçun önlenmesi için kullanılacağını belirterek, "Fotokapanlar konuşlandığı noktada görüş alanı içerisindeki hareketleri algılayarak tarafımıza fotoğraf ve göndermektedir. Orman içerisindeki usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangını ve kaçak avcılık gibi orman suçlarını işleyen şahısların tespiti ve bu suçların başlamadan önlenmesi amacıyla son derece önemlidir. Bu fotokapanlar bizim ormandaki gözlerimizdir. Buradaki ormanı, doğayı, burada yaşayan canlılar ve insanlar için korumaya devam edeceğiz" dedi.
Antalya kemer ormanlarına fotokapanlı koruma

Ulupınar, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA


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