ANTALYA KENDİSİNİ 'KOMİSER MURAT' OLARAK TAINTAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Antalya'da telefonda kendini 'Komiser Murat' olarak tanıttığı iki kişiyi 53 bin TL dolandırdığı iddia edilen T.A., polis tarafından yakalandı.

22.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:52
Antalya'da telefonda kendini 'Komiser Murat' olarak tanıttığı iki kişiyi 53 bin TL dolandırdığı iddia edilen T.A., polis tarafından yakalandı.
Antalya'da N.D. ve H.D., dolandırıldıkları şikayetiyle polise başvurdu. İhbarla birlikte çalışma başlatan polis, şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. T.A.'nın telefonda kendisini 'Polis Murat' olarak tanıtarak N.D. ve H.D.'yi 53 bin lira dolandırdığı belirlendi. Son aramasında iki şikayetçiden istediği parayı almaya gelen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. ANTALYA KENDİSİNİ ’KOMİSER MURAT’ OLARAK TAINTAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel, Haber

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