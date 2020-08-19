ANTALYA Kick boksta abla- kardeş başarısı

kardeş başarısı

ANTALYA'da 3 muaythai, 6 kick boks Türkiye şampiyonluğu kazanan ve Dünya Muaythai Konseyi Kıtalararası Profesyonel Kemer Turnuvası'nda ikincilik elde eden milli sporcu Kübra Karabağ'ın (26) sakatlık nedeniyle ringlerden uzak kaldığı dönemde, başarı bayrağını dünya şampiyonu kardeşi Dilara (18) devraldı.

Antalya'da oturan Kübra Karabağ, 9 yıl önce kendini savunma amacıyla ilgi duyduğu kick boks ve muaythai sporuna başladı. Başarılarıyla kısa sürede milli takıma seçilen Kübra Karabağ, kick boks ve muaythai sporunda Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, uluslararası müsabakalarda altın madalyanın sahibi oldu. 3 muaythai, 6 kick boks Türkiye şampiyonluğu, Dünya Muaythai Konseyi Kıtalararası Profesyonel Kemer Turnuvası'nda ikinciliği, Avrupa Muaythai Federasyon Kupası ikinciliği, kick boks Avrupa şampiyonluğu kazanan Kübra Karabağ, 9 yıllık spor hayatında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

SAKATLANINCA BAYRAĞI KARDEŞİ DEVRALDI

Geçen yıl katıldığı Avrupa şampiyonasında dizinden ve omzundan sakatlanarak, ringlere ara veren Kübra Karabağ, milli takım sporcusu ve yardımcı antrenör olarak hem takım arkadaşlarına hem de genç sporculara tecrübeleriyle örnek oluyor. Kübra Karabağ, sakatlanmasının ardından ringlerdeki başarı bayrağını, kardeşi Dilara Karabağ'a devretti. Şampiyonalarda başarı kazanan ablasına özenerek muaythai sporuna başlayan Dilara Karabağ, son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ablası gibi uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Dilara, geçen yıl 75 kilo üst genç kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

Koronavirüs nedeniyle müsabakaları ertelenen abla- kardeş, ilerleyen dönemde yapılacak şampiyonaların hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde evlerinin çatısında çalışan Kübra ile Dilara Karabağ, antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Antrenör Yasin Urlu yönetiminde şampiyonalara hazırlanan abla- kardeş, pandemi sonrasında katılacakları şampiyonalarda altın madalya hedefliyor.

'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Sakatlığı nedeniyle ringe ara vermek zorunda kaldığını aktaran Kübra Karabağ, "9 yıllık spor hayatımda önemli başarılar elde ettim. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Sakatlığım geçmeye başladı. Antrenmanlara devam ediyorum. Milli takımdaki genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı antrenörlük yaparak hem kendi gelişimim hem de genç sporcuların başarısı için çaba gösteriyorum. Kardeşimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Antrenörümüz Yasin Urlu'nun yönlendirmesiyle antrenman yapıyoruz. İlerleyen yıllarda kardeşimin katılacağı şampiyonalarda başarısını sürdüreceğine inanıyorum" diye konuştu.

'AVRUPA KUPASINDA DA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM'

Ablasına özenerek başladığı şampiyonalarda uzun yıllar başarılı olmak istediğini anlatan Dilara Karabağ ise "Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Şampiyonalarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Avrupa kupasında da birinci olmak istiyorum. Sonrasında ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorum" dedi.