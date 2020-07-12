ANTALYA Kırcami’de çalılık ve makilik alanda yangın

Kırcami'de çalılık ve makilik alanda yangın

Antalya Kırcami'deki çalılık ve makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu. Yangın saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak üzerindeki arazide meydana geldi. Çalılık ve makilik alanda yangın çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm çalılık ve makilik alan kül oldu. Mahalle sakini Sevilay Bal, yangını kendisinin haber verdiğini belirterek, "Yangın kargılıkların orada başladı. Bir anda yayıldı. Burada her yıl yangın çıkar. Madde bağımlılarının yoğun olduğu bir yer. Onlar da çıkarmış olabilir. Yangının sıçrama ihtimali vardı. İtfaiye zamanında müdahale etti. Sağolsun muhtarımız yangın olur diye her yıl dozer getirerek önlem almaya çalışıyor. Ne kadar da olsa kuru otlardan dolayı yangın çıkabiliyor. Buralar çok ağaçlıktı. Yana yana ağaç kalmadı" dedi.