Antalya kırtasiyecilerden zararlı ürün uyarısı

Kırtasiyecilerden zararlı ürün uyarısı

Kırtasiye ürünlerinin denetimini destekleyen Antalyalı kırtasiyeciler, CE sertifikasına vurgu yaparak 10 TL'ye çanta satılıyor. Çantanın fermuarı 15 TL. Çanta nasıl 10 TL'ye satılır dedi.

Ticaret Bakanlığı 2018 yılında kırtasiye ürünlerine yönelik denetim yaptı. 182 bin 418 ürünün incelendiği denetimde, kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'sinin güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bakanlık kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırırken okulların açılmasıyla birlikte gözler yeniden kırtasiyelere çevrildi.

Antalya Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, kentte kırtasiye işi yapan esnafın düzenli denetlendiğini söyledi. Merdiven altı üretim yapanlara göz açtırmadıklarını aktaran Bayrak, 'Kırtasiye alışverişi yapan tüketiciler ürünlerde mutlaka CE sertifikasını arasın. Marka ürünleri tercih etmelerinde fayda var. Oyun hamurları ve defterler direkt cilde temas ettikleri için kimyasal barındırmamalı. Kalitesiz ve güvensiz bir defter, bünyesinde barındırdığı ağır mürekkep ve kalitesiz hamuru nedeniyle gözlere zarar verebiliyor diye konuştu.

'10 TL'YE ÇANTA OLMAZ'

Bazı süpermarketlerin özellikle okul sezonlarında okul çantası ve kırtasiye ürünleri satmaya başladığını bunun da doğru olmadığını ifade eden Başkan Bayrak, 'Bizler 12 ay kırtasiye ürünü satıyoruz. Muhatabınız belli, bizden bir ürün alınınca arkasında dururuz. Süpermarkette 10-15 TL'ye çanta satılıyor. Çantanın fermuarı bile 15 TL. Nasıl satabilir 10 TL'ye bir çantayı dedi.

Kırtasiye işi yapan Mesut Sucuoğlu, velilere her zaman kaliteli ürün sunduklarını söyledi. Denetimlerden ağır cezalar geldiğini de ifade eden Sucuoğlu, 'Her zaman CE sertifikası bulunan ürünleri tavsiye ediyoruz. Velilere kalitesiz ürünün zararlarını anlatıyoruz. Kalitesiz ürün zaten ambalajından kendisini belli eder dedi.

Kardeşine hediye kalemlik alan Esra Gül, CE sertifikasına ve fiyatına dikkat ettiğini söyledi. Oğluna kırtasiye alışverişi yapan Emine Ak da her zaman alışverişlerinde kırtasiyeleri tercih ettiğini, kaliteli, güvenli ve bilindik markalardan almaya özen gösterdiğini ifade etti. Oğlu Ahmet Ak ise 'Kaliteli ürün alıyorum ve arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum dedi.

2018 yılında uygunsuz ve güvensiz ürünlerle ilgili 147 milyon 839 bin TL para cezası uygulandı.

