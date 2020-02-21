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Antalya kış ortasında kekova'da deniz keyfi

Kış ortasında Kekova'da deniz keyfi Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kışın ortasında rüzgarlı ve soğuk bir günde denize girdi.

21.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:30
Kış ortasında Kekova'da deniz keyfi 'nın ilçesine gelen Rus turistler, kışın ortasında rüzgarlı ve soğuk bir günde denize girdi. Demre ilçesine gelen bir grup Rus turist, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından yatla Demre Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan Rus turistler, fırtınalı ve soğuk havada önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler, Kaleköy'ün önünden geçerken, açan badem çiçeklerini seyretti. Koyda verilen molada, hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece civarında olmasına rağmen bazı Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Rus turistler, bol bol yüzüp kış ortasında deniz keyfi yaptı.
Kekova'da denize giren Veleria Nikiforova, "Bizim ülkemiz çok soğuk. Her yer karla, buzla kaplı. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Bunu gerçekleştirdim. Su, deniz ve Kekova harika. Yaz aylarında yine geleceğim" dedi. Deniz keyfi yapan Andrei Shchukin ise, "Hava bize göre çok güzel. Çok soğuk bir ülkeden gelince, böyle bir hava ile karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Su çok güzeldi. Bolca yüzdüm. Bu mevsimde denize girmek harika bir duygu. Tatilimin en güzel günü oldu" diye konuştu
Antalya kış ortasında kekova'da deniz keyfi

Myra Antik Kenti, Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: DHA


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