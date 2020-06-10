ANTALYA Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla doldu

Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla dolduAntalya'daki sahiller, koronavirüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla dolup taştı.

10.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:48
Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla doldu
Antalya'daki sahiller, koronavirüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla dolup taştı.
Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan kısıtlamaların normalleşme sürecinde kaldırılmaya başlanması, başta çocukları sevindirdi. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, 18 yaş altı çocuklar aileleriyle birlikte deniz hasretlerini giderdi. Konyaaltı sahili tıklım tıklım doldu. Çocuklar gün boyunca denize girdi, eğlendi. Çocukların anne ve babaları da onları sahilden izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecekleri müjdesi vermesinin ardından kısıtlı zamanlarda denizi gören yaşlılar da sahile geldi. Denizi uzaktan da olsa izleme imkanı yakalayan yaşlılar, banklarda güneşlendi. Kimileri ise sahilde devriye gezen atlı polisle hatıra fotoğrafı çektirdi. ANTALYA Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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