ANTALYA-Kısıtlama tatlı satışını etkiledi

Kısıtlama tatlı satışını etkilediKısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan Antalyalılar tatlı almadı.

23.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:45
Kısıtlama tatlı satışını etkiledi
Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan Antalyalılar tatlı almadı.
Tatlıcılar bu yıl siparişlerinin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.
Koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk defa Ramazan Bayramı 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz ve sakin geçirilecek. Her bayramın olmazsa olmazlarından tatlı hazırlıkları da bu yıl büyük oranda düştü. Kent merkezindeki baklava, börek ve pasta çeşitleri imal eden tatlıcılar her yıl büyük bir titizlikle yaptıkları bayram hazırlıklarını bu yıl yapamadıkları gibi aldıkları siparişlerin birçoğu da iptal edildi. 2 bin tepsi baklava siparişi iptal edilen işletmeler olduğu gibi bu yıl hiç sipariş alamadığı gibi imal ettiği baklavaları ve tatlıları elinde kalan işletmelerin de olduğu öğrenildi.
Vatandaşların 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kısıtlamaya uyarak evlerinde kalacağı için tatlı ihtiyaçlarının da olmayacağını kaydeden ve bu nedenle işlerinin büyük oranda düştüğünü belirten Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, Geçen yılın Ramazan Bayramı'na göre işlerimiz yüzde 70 oranında düştü. Tüketiciye hak veriyoruz dışarı çıkılmayınca tatlı almak istemiyorlar. Davetler olmayacak, bayramlaşma olmayacak. O nedenle birçok siparişimiz iptal edildi. Artık tüm ümidimizi Kurban Bayramı'na saklıyoruz dedi.
Bu bayram fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 70 liradan alıcı bulurken cevizli baklavanın ise 30- 40 lira arasında vitrine çıktı. ANTALYA-Kısıtlama tatlı satışını etkiledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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