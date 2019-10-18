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Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 6 günde yaklaşık 271 bin kişi ziyaret etti.

18.10.2019 00:12Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı
Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 6 günde yaklaşık 271 bin kişi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 150 yayınevi ve 205 yazar yer aldı.
Fuarın 6'ncı gününde Erol Altun, Hanri Benazus, Vural Savaş, Mavisel Yener ve Fikret Eroğlu gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.
Antalya genelindeki okullardan fuara gelen öğrencilerin de ihtiyacı olan kitapları aldığı belirtildi.
Fuarın 6'ncı gününde ziyaretçi sayısının 271 bin olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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