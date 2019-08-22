Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti

Antalya'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30), sahilde tartıştığı kız arkadaşı Serpil Ü.'yü demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., önce Serpil Ü'nün demir çubukla kendisine vurduğunu iddia etti.

İKİLİNİN ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., iki çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için sabah saatlerinde Konyaaltı sahiline geldi. Ali Y. ve Serpil Ü., burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubukla Ali Y.'nin başına vurup yaraladı. Duruma sinirlenen Ali Y., aynı demir çubukla Serpil Ü'ye vurmaya başladı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., arka arkaya vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Kadının yerde hareketsiz kaldığını gören Ali Y., çocuklarını da alıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için polis merkezine götürülen Ali Y., Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm dedi.