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ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu

Antalya'da bir dairenin klimasının elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

24.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:06
Antalya 'da bir dairenin klimasının elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
*- Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında saat 16.00'da meydana geldi. Kadir İldaş'a ait dairede iddiaya göre klima elektrik aksamında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumana ve paniğe sebep olan yangın için gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla girdikleri balkonda dairedeki dumanı da tahliye etti.
İldaş'ın komşuları ve bazı bina sakinleri yoğun duman nedeniyle apartmanın girişinde bulunan iş merkezine sığındı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor tutarak ayrıldı. ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

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ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu

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