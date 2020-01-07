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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

07.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:12
'nın ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
İlçede sabahtan itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kar nedeniyle güzergahta ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Belediye başkanından yolda kalanlara yardım
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bölge trafik ekipleri ile yolda kalan vatandaşlara yardım etti.
Özkan, yolda kalan sürücülere otomobillerini iterek yardımcı olmaya çalıştı.
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

Antalya, Akseki, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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