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Antalya-Konya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
Antalya 'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar nedeniyle Antalya- Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağan kar, Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Tipi ve şiddetli kar nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan kara yolunda, karayolları ekiplerince çalışma yapıldı.
Karla mücadele çalışmalarının yoğun devam ettiği bölgede araçlar, Beyşehir yoluna yönlendiriliyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri de yolda mahsur kalanlara yardım ediyor.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Antalya-Konya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Akseki, Konya, Güncel

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