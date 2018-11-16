KAR yağışı nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Antalya- Konya
karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Kar
kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki- Seydişehir karayolunun Yarpuz
Mahallesi kesiminden itibaren araçlar yolda kaldı. Gece boyunca karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı yol sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.
- Aksekiantalya
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