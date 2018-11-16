Antalya-Konya Karayolunda Ulaşıma Kar Engeli

Konya
karayolunun Seydişehir
Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde görüş mesafesi düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından kurtarılıyor. - ANTALYA
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