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Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Antalya ile Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

29.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:22 Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
ile kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.
Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.
Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Öte yandan vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Antalya, Akseki, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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