Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı.
17.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:26
Antalya- Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
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