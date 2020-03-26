Antalya Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Dünyayı ve de ülkemizi son derece olumsuz etkileyen koronavirüsü ile mücadele sürüyor. Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Konyaaltı Belediyesi, bu zorlu dönemde sokak hayvanlarını da unutmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de görünen koronavirüsü ile mücadele sürüyor. Virüsten korunmak için 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, sokaklardan çekiliyor. Dezenfekte çalışması ve 'Siz evde kalın biz size geliriz' projesiyle sahada bu virüs ile mücadele eden Konyaaltı Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını unutmadı.

HER ALANDA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İnsan hayatını tehdit eden koronavirüsü ile belediye olarak tüm güçleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak tüm çalışma birimlerini dezenfekte ettiklerini söyledi. Dezenfekte çalışmalarına belirli aralıklarla devam edildiğini dile getiren Başkan Esen, resmi üniformalı zabıta personeli eliyle de 'Siz evde kalın biz size geliriz' projesini yürüttüklerini bildirdi. Başkan Semih Esen, aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanları da unutmadıklarını kaydetti.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Başkan Semih Esen, "Pek çok insanın ölümüne neden olan koronavirüsü ile mücadele, tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Bizler ilçemizde bu virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Dezenfekte çalışmamız ve 'Siz evde kalın biz size geliriz' projemizle gerek mesai arkadaşlarımıza gerek ise hemşehrilerimize güven verdik. Aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra sokakta yaşayan minik dostlarımızı da unutmadık. Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerimiz, bölgemizdeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Mama ve su takviyesiyle eksik olan kapları dolduruyor. Böylelikle sokakta daha bir çaresiz olan minik dostlarımız, hayata tutunma imkanı buluyor. Her canlının yaşam hakkını gözeten bir belediye olarak, bu çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu süreci birlikte atlatacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA