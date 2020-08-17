ANTALYA Konyaaltı’na sanatın zarif dokunuşu

Konyaaltı'na sanatın zarif dokunuşu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları ile arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'den Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin bir araya geldiği 'Trio Patara?, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin tanıtımı için Tünektepe, Roma Hamamı, Neopolis Antik Kenti, Doyran Göleti ve Sinan Değirmeni'nde çekim yaptı.

Mitolojide tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma'da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği 'flüt' ve 'arp' ile lirik şiirlere hayat veren 'ses' (şan), Tünektepe, Neopolis Antik Kenti, Doyran Göleti, Roma Hamamı ve Sinan Değirmeni'nde bir araya geldi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları ile arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'den Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin bir araya geldiği 'Trio Patara? ile Konyaaltı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla, Naci Butev tarafından çekimleri yapılan görüntüler 3 dakika 40 saniyelik kısa film oldu.

'BİZİM İÇİN BÜYÜLEYİCİYDİ'

Hazırlanan kısa filmin ilçenin tanıtımında kullanılacağını belirten Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan arp sanatçısı Aslıhan Güngör, 'Bizim için harika bir deneyimdi. Tünektepe'de gün doğumunda çalmak büyüleyiciydi. Doyran Göleti'nde bambaşa bir ambianstı. Rüzgarlı dans ettik adeta dedi.

Roma Hamamı'nın ise şehrin ortasında gizli bir cennet olduğunu olduğunu söyleyen Güngör, 'Tarihin dokusu karşısında derin duygular besliyor, hissediyor insan. Bizim grubumuzun dokusu da tarih ve doğadan geliyor zaten şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği önem ve birlikte bir hayali gerçekleştirmenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Güngör, Antalya tanıtımı için her zaman destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.