ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı

Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldıYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı turistler kısıtlamadan muaf kaldı.

28.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:16
Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı turistler kısıtlamadan muaf kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın YKS için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler yasaktan muaf kaldı. Hava sıcaklığının 32.8, deniz suyu sıcaklığının 7.4 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde güneşlenen tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahilde bulunan sokak köpekleri ise şezlong ve şemsiyelerin altında uyudu.
Konyaaltı Sahili'nde denize giren Emel Yüksel, "Su ve herşey çok güzel. Pazar günü sahilin bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk. Tatilci olarak sınavın olması işimize yaradı. İstanbul'dan geldim yaklaşık 1 hafta daha burada kalacağım. Yerli turist olduğumuz için kısıtlamadan muaftık. Bu ayrıcalığı yaşadığımız için mutluyuz. Deniz suyu da mükemmel, ara ara soğukluk oluyor ama alışınca çok güzel" dedi.
Uğur İnce ise 'Su çok güzel. Tatilcilere bu durum çok iyi oldu, pazar günü sahilin böyle boş olması garip. Herkes kendi canını düşünüyor sahilde maske takan da var takmayan da" diye konuştu. Tatilci Çınar Coşkun, "Deniz çok güzel. Su soğuk da değil, sıcak da. Denize girince insan alışıyor. Hava çok sıcak. Yarın akşam tatilimiz bitiyor artık, döneceğiz" dedi. ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber

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