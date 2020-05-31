ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcileri bekliyor

Konyaaltı Sahili tatilcileri bekliyorANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

31.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:20
Konyaaltı Sahili tatilcileri bekliyor
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Sahil 1 Haziran itibarıyla gelecek tatilcilere 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere tüm kıyılarında koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında denize girmek, güneşlenmek gibi sosyal aktiviteler yasaklanmıştı. Yeni hayat düzeninde bu kısıtlamaların birçoğu kaldırılıyor. Bir süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi de Konyaaltı Sahili'nin başlangıcındaki sosyal tesislerinde bir proje hayata geçirerek fiziki mesafe kurallarını uygulamıştı.
Plaja rasgele havluyu serip güneşlenme ya da denize girme dönemini tamamen sona erdiren çalışmayla sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. 200 kişinin aynı anda hizmet alması beklenen bu alanda tatilcileri iki farklı seçenek bekliyor. Denize girmek ve güneşlenmek isteyenler şezlongları tercih ederse bu belli bir ücretle tatilciye kiralanacak. İkinci seçenek ise şezlongun bulunmadığı 9 metrekarelik özel alanlardan oluşan ücretsiz halk plajı. 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek bu hizmetin şezlong ücreti ise henüz belirlenmedi. Sabah erken saatlerde belediyeye ait temizlik ve dezenfeksiyon ekibi alanda son dokunuşları yaptı.
TATİLCİLERİ NELER BEKLİYOR?
Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada kontrolden geçecek. Burada her tatilcinin ellerine dezenfektan sıkılıp, maske verilecek. Ayrıca plaja giden yolun üzerinde 10 maddelik yeni hayat kurallarına uyulması için tatilciler uyarılacak. Engelli vatandaşlar için hazırlanan özel araçlar ise plaj girişinde engelli vatandaşı alıp denizle buluşturduktan sonra yeniden dezenfekte edilecek. Plaja giriş ve çıkışlar farklı yollardan yapılacak. Böylece fiziki mesafe kuralı en iyi şekilde uygulanacak. Önceden yasak olmayan sigara da artık bu plajda yasak. Sigara içmek isteyenler için yeni bir alan oluşturuldu.
Ortak kullanım alanları içinde bulunan duş alanları, soyunma kabinleri ve tuvaletlerde elden geçirildi. Önceden 4 kişi aynı anda duş alabilirken bu uygulama da ikiye düşürüldü. İki kişi yan yana gelmeyecek şekilde duş alanları düzenlendi. Tuvaletlerde tamamen otomatik armatür ve sabun sistemleri kullanılacak.
Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanlarının olduğu yerlere de sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi. ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcileri bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber

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