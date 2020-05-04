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ANTALYA Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor

Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyorANTALYA'da, koronavirüs salgını sonrası yeniden vatandaşlarla buluşmayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, belediye tarafından yeni sezona hazırlanıyor.

04.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:26
Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor
ANTALYA'da, koronavirüs salgını sonrası yeniden vatandaşlarla buluşmayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, belediye tarafından yeni sezona hazırlanıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgın sonrası ziyaretçiler için sahilde baştan aşağı bakım yapılıyor.
GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konyaaltı Sahili'ndeki çalışması devam ediyor. Sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı alanlarına, cankurtaran kulelerin montajından yol bakımlarına kadar kapsamlı bakım-onarım gerçekleştiriliyor.
TÜM GÜZELLİĞİYLE KARŞILAYACAK
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken Büyükşehir Belediyesi hem Antalya genelinde salgınla mücadeleye devam ediyor, hem de salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Bu kapsamda salgın sonrası ziyaretçilerini ağırlamayı bekleyen Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler varyanttan başlayarak Konyaaltı Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları yapıyor. Peyzaj alanlarının eksikliklerinin tamamlanması ile sulama alt yapısı iyileştiriliyor, ağaçlarda budama işlemi gerçekleştiriliyor.
BAŞTAN AŞAĞI BAKIM ONARIM
Ekipler, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiriyor, aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında cankurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş alanlarının alt yapı sistemleri ile elektrik alt yapısının bakım onarım işlemi yapılıyor. ANTALYA Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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