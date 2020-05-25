ANTALYA Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli' deniz keyfi

Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli' deniz keyfiANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde çalışma yürüten belediye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında plaja uyarı levhaları astı.

25.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:42
Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli' deniz keyfi
ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde çalışma yürüten belediye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında plaja uyarı levhaları astı. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun alanlar oluşturuldu.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Covid19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, plaja Covid-19'a ilişkin uyarı levhaları konuldu. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun 9'ar metrekarelik alanlar oluşturuldu. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler, bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak. ANTALYA Konyaaltı sahilinde ’sosyal mesafeli’ deniz keyfi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Koronavirüs, Konyaaltı, Güncel, Haber

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