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ANTALYA Köpeği av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attı

Köpeği av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çoban F.Ç. sürüsüne saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attı.

22.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:58
Köpeği av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çoban F.Ç. sürüsüne saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attı. Polis tarafından gözaltına alınan F.Ç., ilk ifadesinde, korkutmak için ateş ettiğini ancak yerden seken saçmaların köpeğe isabet ettiğini savundu. Hayvanseverler, çobana tepki gösterdi.
Çoban F.Ç., dün akşam, Gazdere Caddesi'nde sürüsüne saldırıp bir keçisini yaraladığı gerekçesiyle sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ardından da çöp konteynerine attı. Çoban, otomobiliyle bölgeden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine polis, araştırma başlattı.
İfadelerine başvurulan görgü tanıklarının ifadelerinin verdiği plakadan yola çıkan polis ekipleri, çoban F.Ç.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç., ifadesinde köpeğe korkutmak için ateş ettiğini ileri sürüp, "Ancak köpek saldırmaya devam ettiği sırada yere ateş edince saçmalardan bazılarının köpeğe isabet etti" dedi. Çoban F.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı avukat Arzu Ayyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin öldürülmesini kınadı. Ayyıldız, açıklamasında, "Tanık beyanlarına göre, dün akşam saatlerinde, vahşice katledilen köpeğin keçiye saldırdığı anlarda, köpeği vuran çoban olay yerinde değilmiş. Olay yerine gelip, keçisinin hafif yaralı olduğunu gördükten sonra, 'Bu köpeği vuracağım' demiş. Hayvanseverler kendisine, keçinin tedavisi için yardımcı olmayı önerdiğinde ise 'Önemli bir şeyi yok ben hallederim' demiş. Ardından köpeği kovalamaya başlamış. Köpek kaçıp, saklanmış. Köpek 11 Nisan'dan beri o bölgede olan, oyuncu, ürkek bir hayvan. Ayrıca, çobana da saldırmamış. Aksine çoban tarafından kovalandığında, korkup kaçmış ve saklanmıştır. Çobanın keçisini de parçalamamıştır.
Akabinde, çoban, köpeği vuracağını tekrar söylediğinde, hayvanseverler, 'Köpeği zaten korumaya aldıracağız. Bakımlı olmasından sahibi de var gibi görünüyor. Vurursan suç işlersin. Saldırgan bir hayvan değil' diyerek, bir kez daha uyarmışlar. Ancak, bu uyarıdan kısa süre sonra çoban, maalesef ruhsatsız av tüfeğiyle köpeği bulup, öldürmüş ardından da sürükleyip çöpe atmış. O saçmalar sekerek bir çocuğa da gelebilirdi. Olayla ilgili ihbar gelince, önce olay yerine gittim. Ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçip, köpeği öldüren çobandan şikayetçi oldum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. ANTALYA Köpeği av tüfeğiyle öldürüp, çöpe attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel , Haber
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