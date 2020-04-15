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ANTALYA Korkuteli'de kaza 2 yaralı

Korkuteli'de kaza 2 yaralıANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

15.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:06
Korkuteli 'de kaza 2 yaralı
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ü.'nün kullandığı 07 P 1529 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 07 SEH 40 plakalı minibüs çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, sürücüler yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyonetle karşı yönden gelen minibüsün şiddetli şekildeki çarpışma anı yer aldı.
GÖRÜNTÜ DURUMU
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Kaza anı
Haber-Kamera Adem DURMAZ KORKUTELİ( Antalya ),(DHA)
ANTALYA Korkuteli’de kaza 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Yazır, Güncel
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