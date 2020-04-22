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ANTALYA Korkuteli'de mantar üretimi aralıksız sürüyor

Korkuteli'de mantar üretimi aralıksız sürüyorTürkiye'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinden Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler mantar üretimini sürdürüyor.

22.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:01
Korkuteli'de mantar üretimi aralıksız sürüyor
Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinden Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler mantar üretimini sürdürüyor. Üretici Kadir Eser, "Kültür mantarı, yetiştiricilik bakımından sürekli müdahale edilmesi gereken bir üretim şekli olduğundan dolayı bizim evde kalma şansımız yok" dedi.
Korkuteli, Türkiye'nin en büyük mantar üretim merkezlerinin başında yer alıyor. Bölgede yaygın olan kültür mantarı üretimi koronavirüs günlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Mantar üreticilerinin depolardan topladıkları mantarlar iç piyasada yer bulurken, elde kalanlar ise salamura olarak değerlendiriliyor.
Mantar üreticisi ve ziraat mühendisi Kadir Eser, "Kültür mantarı, yetiştiricilik bakımından sürekli müdahale edilmesi gereken bir üretim şekli olduğundan dolayı bizim evde kalma şansımız yok. Sürekli gelip mantarı toplamamız lazım. Hasat etmemiz lazım. Hasat edilmediği takdirde de bu anlamda çok büyük zararlara uğruyoruz. Koronavirüsten dolayı piyasa dalgalanmaları var. Bu piyasa dalgalanmasından dolayı da çiftçi büyük zarara uğruyor. Ama her şeye rağmen biz yine üretim yapıyoruz. Üretimimizin başındayız ve kendi depolarımıza gelmek zorundayız. En büyük problemlerimiz fiyat dalgalanmaları oldu. Ama mecburen sürekli depoyu gelip, günübirlik kontrol etmemiz lazım. Depo koşullarını, hava sirkülasyonunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle flaşa gelmiş mantarımızı kontrol etmemiz ve hasat etmek zorundayız" dedi.
Mantarla ilgili pazar sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Kadir Eser, "Özellikle pazarda satamadığı mantarı üretici soğuk havada tutabildiği kadarıyla tutuyor ve daha sonra tutamadığı zaman ya döküyor veya da konserveye gönderiyor. 8 yıl öncesine kadar Korkuteli mantarın başkenti olarak ve Türkiye piyasasının yüzde 80'ine hakimdi, ancak son zamanlarda Türkiye'nin değişik illerinde mantar yetiştiriciliği yapılıyor. Korkuteli şu an yüzde 65 ile yüzde 68'ine hakim durumda. Korkuteli mantarının önemli bir özelliği var. Özellikle diğer illerde yetişen mantarlara göre rakımdan ve hava koşullarından dolayı bizim kültür mantarımızın yapısı daha sert, diğer yerlerde yetişen mantar dokusal olarak biraz daha yumuşak durumda. Birinci sınıf mantar Korkuteli'nde yetişiyor. Biz üretimimizin başındayız, üretim yapıyoruz, lütfen Korkuteli halkı evde kalsın. Kültür mantarı virüse karşı yüksek protein içeriyor ve vatandaşlarımız kültür mantarı tükensin. Bağışıklık sistemi üzerinde de çok büyük etkiye sahip" diye konuştu. ANTALYA Korkuteli’de mantar üretimi aralıksız sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Güncel , Haber
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