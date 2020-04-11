Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk evlerine kapanınca sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:36
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk evlerine kapanınca sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Korkuteli Devlet Hastanesi, su dağıtıcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapandı. İlçede vatandaş sokağa çıkmazken, sokaklar ve meydanlar da boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları evlere servis yapan fırınlar tarafından karşılandı. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Yasağın başlamasıyla birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağa çıkma yasağı kararının sorunsuz uygulanmasını sağladı. ANTALYA Korkuteli’de sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Zonguldak, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Amasya'da ihtiyaçlı ailelere gıda paketi yardımı - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi Kara, dün geceyi işaret etti: Risk çok ama çok büyüdü - Haber 15:20: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:20: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Açıklaması - Haber 15:20: Alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:06: Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı - Haber 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler