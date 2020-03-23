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ANTALYA Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı

Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı Antalya'da koronavirüs tedbiri kapsamında evden dışarı çıkılmaması uyarısını dikkate alan bir aile, 5 katlı apartmanın çatısında mangal yapıp, yer sofrasında akşam yemeği yiyerek mesire alanlarındaki mangal yasağını esnetti.

23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:27
Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı Antalya 'da koronavirüs tedbiri kapsamında evden dışarı çıkılmaması uyarısını dikkate alan bir aile, 5 katlı apartmanın çatısında mangal yapıp, yer sofrasında akşam yemeği yiyerek mesire alanlarındaki mangal yasağını esnetti.
Koronavirüs tedbiri amacıyla dışarı çıkılmaması uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, uzun süre evde bulunmaları nedeniyle farklı etkinliklerle zamanını eğlenceli geçirmeyi tercih etti. Soğuksu mahallesinde oturan bir aile, 5 katlı apartmanının çatısında akşam yemeğinde mangal yaptı. 6 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan aile fertleri, çatıdaki güneş enerjilerinin arasında mangalda etlerini pişirip, yer sofrasında akşam yemeğinde bir arada yedi. Dışarı çıkılmaması uyarısını dikkate alan aile fertleri, mesire alanlarındaki piknik yasağını çatıda mangal yaparak esnetti.
Antalya manzarası eşliğinde apartman çatısında mangal yakıp, akşam yemeğini eğlenceli hale dönüştüren aile, yaklaşık 2 saat vakit geçirdikten sonra apartmandaki dairelerine döndü.
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ANTALYA Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı
Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel

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