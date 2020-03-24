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ANTALYA Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadı

Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadıAntalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağına kadar götüren koronavirüs salgınına rağmen sahilde güneşlendi.

24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:40
Koronavirüs , Alanya 'daki vatandaşlara engel olamadı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağına kadar götüren koronavirüs salgınına rağmen sahilde güneşlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, ülkedeki önlemler sıklaştırıldı. 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkması kısıtlanırken, birçok iş yeri, alışveriş merkezi, restoranlar ve kafeler geçici süreli kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kalın' uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümü eve kapandı.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAKLARDA
Her gün yapılan uyarılara rağmen 65 üstü yaşlılar ve işi olmadığı halde dışarıda olan insanlar 'evde kalın' çağrısına uymak yerine dışarıda gezmeye, kapatılan parkların bir köşesine oturmaya, sahillerde güneşlenmeye devam ediyor. Alanya'nın Mahmutlar Sahilinde de birçok vatandaş, tatil günlerinde olduğu gibi sahillerde dolaşmaya, piknik yapmaya ve güneşlenmeye devam etti. Birçoğu kendilerine gösterilen tepkiye aldırış etmezken, 65 yaş üstü vatandaşlar da evde çok sıkıldıkları için dışarıda gezdiklerini söyledi.
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ANTALYA Koronavirüs, Alanya’daki vatandaşlara engel olamadı

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel

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ANTALYA Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadı

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