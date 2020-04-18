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ANTALYA Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldı

Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldıAKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Himmet Dündar (37), 18 aylık kızına hasret kaldı.

18.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:03
Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldı
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Himmet Dündar (37), 18 aylık kızına hasret kaldı. Koronavirüs nedeniyle personele ayrılan binada kalan Dündar, 'Kızıma sarılmak istiyorum. Kokusuna hasret kaldım. Kısa zamanda aileme kavuşmak istiyorum" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, koronavirüs vakalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları için K Blok ile bazı öğrenci yurtlarını kullanıma açtı. Hemşire Himmet Dündar da koronavirüs nedeniyle 2,5 yıllık eşi ve 18 aylık kızından ayrı kaldı. Koronavirüslü hastalara baktığı için 15 gündür K Blok'ta kalan Dündar, ailesiyle her gün görüntülü konuşma yaparak, hasret gidermeye çalışıyor. Koronavirüs vakalarının kısa zamanda sona ermesini isteyen Dündar, 18 aylık kızı Melis Gökçe'ye kavuşmanın hayalini yaşıyor.
'KIZIMI ÖZLÜYORUM'
Koronavirüs nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Himmet Dündar, 'Aileden, eşten, çocuktan, akrabalardan uzak zor bir durum. Koronavirüslü bir hastanın hastanemize giriş yapmasının ardından üniversitenin sağlık çalışanları için özel ayırdığı K Blok'ta kalmaya başladık. Bu süreçte ailemizden uzakta kalıyoruz. 18 aylık kızım var. Onu çok özlüyorum, eve gidip göremiyorum. Dayanılması çok zor bir şey. 15- 20 gündür evimden ayrıyım. Çetele tutmuyorum, gün saymıyorum artık" dedi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELER
Molalarda sık sık eşi ve kızıyla görüntülü konuşma yaptığını söyleyen Dündar, 'Kızım beni görünce hemen gülümsüyor. Kızıma sarılmak istiyorum. Kokusuna hasret kaldım. Bu tür özlemlerimiz çok. Kısa zamanda aileme kavuşmak istiyorum. Tüm sağlık çalışanları gibi biz de zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım kısa sürede gerekli tedbir ve önlemler alınır. Herkes normal hayatına döner. Melis de babasıyla oynar" şeklinde konuştu. ANTALYA Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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