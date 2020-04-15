Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANTALYA Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı

Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldıANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanındaki çardak ve obalarda denize sıfır tatil yapan vatandaşlar bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca, çardaklar boş kaldı.

15.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:36
ANTALYA Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanındaki çardak ve obalarda denize sıfır tatil yapan vatandaşlar bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca, çardaklar boş kaldı. 600'e yakın ailenin aynı anda tatil yaptığı alanda, şimdi yalnızca market işletmecisi Şener Bakaç bekliyor.
Antalya 'da, çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yıllardır her bahar ve yaz aylarında kurulup yüzlerce aileyi misafir ediyordu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen 600'e yakın aile, sahil bandında ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında tatili ücretsiz yapıyor, derme çatma çardaklarda teknoloji ve gürültüden uzak bir yaşam sürerek adeta sessizliğin tadını çıkarıyordu.
BU YIL KİMSE GELMEDİ
Bazı çardaklarda uydu anteni, televizyon, güneş panellerinden elektrik üretimi gibi imkanlar da bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların uyarılarda bulunduğu vatandaşlar evlerinden çıkmayınca çardaklar atıl kaldı. Bazı çardakların bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu görülürken, bazıları ise sağlamlığıyla dikkat çekti. Çardaklara giden yolun bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplandığı görüldü. Ayrıca çardakların çevresi kimse olmayınca denizden gelen çöp ve atıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.
SİFTAHSIZ GÜNLERE
Geçen yıl cıvıl cıvıl olan sahil, bu yıl kimse gelmeyince alandaki tek marketin işletmecisi Şener Bakaç'a kaldı. Bu yıl da oba kentin kalabalık olacağını düşünerek marketini dolduran, ancak kimse gelmeyince rafları tozlanan işletmeci Bakaç da evine gitmeyip burada marketin yanına yaptığı 5 metrekarelik odada vakit geçirmeye başladı.
Geçen yıl günde 10 bin liralık cirolar yaptığını ancak bugünlerde işlerin sıfıra düştüğünü kaydeden Şener Bakaç, 'Siftah yapamıyorum. Kimse yok. Buralar hep terk edildi, kimse gelmedi bu yıl. Koronavirüs sebebiyle insanlar evden çıkamayınca buralar da bana kaldı. Marketimi açtım ama para kazanamıyorum. Geçen yıl burada adım atacak yer olmazdı ama şimdi tek kaldım" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Çardak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli (2) - Haber 11:22: Hatay'da, semt pazarında sosyal mesafe şeridi - Haber 11:22: Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız - Haber 11:22: Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri - Haber 11:22: Dar gelirli 12 bin aileye gıda maddesi desteği - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler